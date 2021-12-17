В Минске смертельно травмирован рабочий: возбуждено уголовное дело

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске смертельно травмирован рабочий. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, днем 14 декабря на территории строительного объекта в Октябрьском районе столицы при производстве монолитных работ строящегося жилого дома на перекрытии 16 этажа произошло повреждение защитного ограждения, в результате чего 29-летний электромонтер упал на землю. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В ходе осмотра места происшествия зафиксирована следовая картина, опрошены сотрудники организации, изъята документация, касающаяся охраны труда, техники безопасности, а также назначены необходимые экспертизы.

Установлено, что на площадке, где работал электромонтер, не были обеспечены должные условия безопасности, в том числе исключающие падение с высоты. Кроме этого, достоверно известно, что он выполнял работы без предохранительного пояса.

По факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Беларуси).-0-