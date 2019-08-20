В Минске со склада предприятия похитили 19 двигателей весом более 4 т

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Со склада одного из столичных предприятий похитили 19 отработанных автомобильных двигателей общим весом более 4 т. Правоохранители установили, что к этому причастен 73-летний вахтер. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Когда на территории предприятия никого не было, вахтер и двое его знакомых проникли в помещение, где хранились запчасти. "Совместными усилиями мужчины смогли вынести 19 автомобильных двигателей общим весом более 4 т, затем запчасти вывезли на автомобиле в одну из деревень Минского района", - отметили в ГУВД.

Хранившиеся на складе двигатели числились на балансе как цветной металл и металлолом. Предприимчивый мужчина решил прибрать их к рукам. "В планах фигуранта было сдать двигатели в пункт приема вторсырья, а вырученные деньги потратить на собственные нужды", - рассказали в ГУВД. Справиться в одиночку пенсионер не мог и попросил о помощи своих приятелей, 51-летнего и 45-летнего минчан. Они не знали о преступном плане фигуранта, так как думали, что двигатели его. В гараже одного из мужчин сотрудники уголовного розыска Октябрьского РУВД Минска впоследствии нашли похищенные запчасти.

Вахтер задержан и водворен в изолятор временного содержания. Правовую оценку его действиям даст Октябрьский (Минска) РОСК, куда направлены материалы проверки.-0-