В Минске со зданий сорвали госфлаги - подозреваемые задержаны

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске со зданий сорвали государственные флаги - подозреваемые задержаны. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Ночью 26 февраля в Минске двое мужчин сорвали госфлаги со зданий по улице Революционной и Комсомольской, бросив их на землю. Это запечатлели камеры видеонаблюдения.

Причастных к инциденту 34-летнего минчанина и его 25-летнего приятеля из Витебска установили и задержали с помощью СОБРа и ОМОНа сотрудники ГУБОПиК МВД.

Как выяснилось, в тот вечер мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, что и послужило причиной противоправного поступка. Сейчас они раскаиваются в содеянном.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за надругательство над государственными символами. Фигуранты проверяются на причастность к другим преступлениям.-0-