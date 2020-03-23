23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сотрудник магазина вынес похищенный телефон под видом мусора, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию с заявлением о хищении денежных средств и техники на сумму свыше Br700 обратилась администрация одного из предприятий торговли, реализующего мобильные телефоны и аксессуары.

Во время проверки установлено, что к хищению причастен 22-летний специалист по продажам торгового объекта.

По оперативной информации, на протяжении нескольких месяцев молодой человек, реализуя товар покупателям, не проводил через кассу расчетные операции и присваивал выручку от продажи себе. Также установлено, что в один из дней в магазин поступили мобильные телефоны, которые по товарно-транспортной накладной принимал подозреваемый. Распаковывая коробки, он умышленно оставил в одной из них мобильный телефон, который на следующий день вынес под видом мусора.

Известно, что похищенный телефон подозреваемый впоследствии продал на одном из столичных рынков, а деньги потратил на личные нужды. В настоящее время собранные материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям молодого человека дана правовая оценка.-0-