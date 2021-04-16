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16 апреля 2021, 00:25

В Минске сотрудники ГАИ вновь задержали нетрезвого водителя

Фото из архива
Фото из архива

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внимание экипажа ДПС отдела ГАИ Московского РУВД Минска привлек каршеринговый "Фольксваген". Автомобиль двигался по проспекту Дзержинского с явным превышением скорости. Во время общения с нарушителем инспекторы почувствовали запах алкоголя, который исходил от молодого человека. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водителя доставили на освидетельствование. Концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,21 промилле. На данный момент в отношении 21-летнего минчанина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2. ст.18.15 КоАП Республики Беларусь.

Госавтоинспекция напоминает, с 1 марта текущего года ужесточена ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В настоящее время, она составляет от 100 до 200 базовых величин, с лишением права управления транспортными средствами всех категорий сроком от трёх до пяти лет в зависимости от степени алкогольного опьянения.

За три месяца нынешнего года в столице по вине нетрезвых водителей зарегистрировано четыре ДТП, в которых люди получили травмы различной степени тяжести.-0-

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