В Минске спасатели освободили застрявших под капотами авто котят

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске спасатели дважды за день выезжали на вызовы о застрявшем под капотом машины котенке, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Первый звонок спасателям поступил накануне в 15.30 с улицы Розы Люксембург. Котенок попал в плен подкапотного пространства легкового "Опеля". Работники МЧС освободили его из западни. Малыш не пострадал.

Аналогичный случай произошел спустя несколько часов на улице Филимонова. В 18.55 на номер "101" позвонила девушка и рассказала о застрявшем котенке под капотом "Фольксвагена". Спасатели откликнулись и помогли. Девушка, позвонившая в МЧС, забрала спасенного котенка к себе.

"Подобные случаи не входят в компетенцию спасателей. Каждый такой звонок с просьбой о помощи рассматривается индивидуально. Но из соображений гуманизма и при возможности спасатели откликаются на такие случаи", - отметили в МЧС.-0-

Фото Минского городского управления МЧС