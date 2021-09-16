В Минске спасатели помогли девочке, застрявшей в лестнице на детской площадке

Фото Минского городского УМЧС
16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девочка, играя на детской площадке в Минске, застряла между перекладинами лестницы. Спасатели помогли ребенку, сообщили БЕЛТА в МЧС.
15 сентября в 13.31 на номер 112 от женщины поступило сообщение о необходимости помочь ребенку на территории спортивного городка. "К месту вызова был направлен автомобиль быстрого реагирования пожарной аварийно-спасательной части №21. Как оказалось, девочка по неосторожности засунула голову между металлическими ступенями элемента "Лестница" и не могла выбраться самостоятельно", - рассказали в МЧС.
Спасатели развернули гидравлическую станцию и при помощи разжим-кусачек помогли ребенку. Девочка не пострадала. В медицинской помощи не нуждалась.-0-