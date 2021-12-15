В Минске спасли мужчину, упавшего в коммуникационный колодец

Фото МЧС
15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске работники МЧС спасли мужчину, упавшего в коммуникационный колодец. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.
"14 декабря в 15.10 от прохожего спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, который упал в коммуникационный колодец по 3-му пер.Зубачева", - рассказали в МЧС.
По прибытии к месту вызова в коммуникационном колодце на глубине 1,5 м находился мужчина. Спасатели при помощи подручных средств извлекли пострадавшего на поверхность.
Спасенный мужчина, 1971 года рождения, не пострадал. В медицинской помощи не нуждался.-0-