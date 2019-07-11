В Минске стали чаще воровать электросамокаты

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске участились случаи хищения электросамокатов, следователи советуют компаниям кикшеринга размещать на них дополнительную информацию. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Этим летом в столице стремительно набирает популярность кикшеринг - система краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов. "В Минске участились случаи хищения электросамокатов. Только за два дня - 5 и 6 июля - зарегистрировано семь краж электросамокатов на улицах", - отметили в СК. Стоимость одного электросамоката составляет более Br900.

Данные самокаты бесстанционные - для них не созданы специализированные парковки, после проката их можно оставить в любой точке города. Кроме того, электросамокаты оборудованы GPS-антенной, которая передает информацию о местоположении службе поддержки организации. То есть ее работники всегда видят, где находится самокат.

"Следователями предлагается арендодателям размещать на самокатах информацию об их принадлежности и правила пользования. Это позволило бы гражданам сразу узнать о том, что данное средство передвижения является собственностью конкретной организации", - подчеркнули в СК. Готовится представление в адрес организации, оказывающей услуги по прокату электросамокатов.

Как рассказали в СК, 5 июля 56-летний мужчина заметил, что у дома на пр.Дзержинского длительное время стоит электросамокат. Решив, что он никому не принадлежит, мужчина забрал его к себе в гараж, где разобрал. Подозреваемый - ранее не судимый, его заинтересовала необычная конструкция самоката. В его отношении Московским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража).

На улицах Ванеева и Гашкевича в Минске еще в июне были похищены два кикшеринговых электросамоката. По этим фактам Ленинским (г.Минска) районным отделом СК возбуждены уголовные по ч.1 ст.205 УК. Проводятся мероприятия для установления личностей подозреваемых.

Также в Центральном районе столице расследуется уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины. По данным следствия, он утром 5 июля украл электросамокат на ул.Орловской. На допросе мужчина пояснил, что хотел забрать самокат и даже успел на улице открутить два болта, но к нему подошел представитель фирмы и указал на противоправность действий.

"Фиксируются случаи, когда в ходе разбирательства выясняется, что ответственные граждане, в основном пожилые люди, забирают "найденную" вещь, чтобы уберечь от похищения. В таких ситуациях уголовные дела не возбуждаются, однако следственно-оперативные группы выбывают на места по этим сообщениям. В результате на установление всех обстоятельств затрачиваются значительные ресурсы, в том числе человеческие и временные", - обратили внимание в СК.-0-