В Минске столкнулись 4 авто, есть пострадавший

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП произошло на столичной улице Кунцевщина, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"По предварительной информации, сегодня, примерно в 6.05, на улице Кунцевщина произошло ДТП с участием четырех транспортных средств, включая служебный автомобиль милиции. Пассажир автомобиля "Шкода" доставлен в медицинское учреждение", - рассказали в ГАИ.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска. Проводится проверка.-0-