В Минске столкнулись четыре авто

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло на проспекте Машерова в столице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 8.50 водитель 1948 года рождения на "Тойоте" ехала по проспекту Машерова со стороны улицы Куйбышева в направлении улицы Максима Богдановича. Из-за несоблюдения безопасной дистанции она столкнулась с двигавшимся впереди автомобилем "БМВ", который от удара въехал в "Хёндэ", а тот - в "Вольво".

Пострадавших нет, машины получили механические повреждения.

Госавтоинспекция напоминает об обязанности водителей соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки. Также важно придерживаться бокового интервала, обеспечивающего безопасность дорожного движения.-0-