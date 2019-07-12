В Минске столкнулись четыре автомобиля

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло сегодня в Минске на улице Долгобродской. Об этом БЕЛТА сообщили в Главном управлении внутренних дел Мингорисполкома.

Инцидент случился около 5.50 утра. Водитель автомобиля "Субару", двигаясь по улице Долгобродской со стороны улицы Уральской в направлении ул.Козлова, при выборе скорости не учел погодные условия и состояние дорожного покрытия, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. В результате он совершил наезд на бордюрный камень, светофорный объект и далее на припаркованный автомобиль "Субару". От удара последний отбросило на автомобиль "Опель", тот в свою очередь - на "Фольксваген". Пострадавших нет.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно п. 87 ПДД Беларуси при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.

В ГАИ обратили внимание, что на мокрой проезжей части многие ситуации, которые на сухой дороге можно попросту проигнорировать, чреваты самыми серьезными последствиями. Необходимо помнить, что вождение в плохую погоду всегда рискованно и нужно следовать простым правилам безопасного управления автомобилем. Первое время после дождя следует быть особенно внимательным и осторожным, снизить скорость - она должна быть ниже обычной, не делать резких маневров и торможений. В начале дождя грязь, находящаяся на пути, размокает, и дорога становится скользкой.-0-

Фото ГУВД Мингорисполкома