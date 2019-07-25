В Минске столкнулись два автобуса

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 9.40 25 июля в Минске на пересечении местного проезда пр. Независимости и ул. Бобруйской столкнулись два автобуса: МАЗ, выполняющий городские регулярные перевозки, и Neoplan, принадлежащий частной организации. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Оба автобуса двигались по местному проезду со стороны пр. Независимости и поворачивали налево на ул. Бобруйскую. Однако водитель городского автобуса поворачивал из крайней левой полосы, а его коллега в нарушение требований ПДД - из правого ряда, откуда такой маневр запрещен. В результате произошло столкновение.

"На месте работают сотрудники ГАИ. Пострадавших нет", - отметили в столичной Госавтоинспекции.-0-