В Минске столкнулись два автомобиля – пострадавших нет

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице автомобилист не пропустил водителя, едущего по главной дороге, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, водитель 1962 г.р., управляя автомобилем "Фольксваген", двигался по ул.Гая в направлении ул.В. Хоружей и при повороте налево не уступил дорогу водителю автомобиля "Рено", который двигался по ул.В. Хоружей со стороны ул.Кропоткина в направлении б.Шевченко. Произошло столкновение.

От удара "Рено" отбросило на полосу встречного движения. Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.-0-