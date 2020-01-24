В Минске столкнулись две легковушки

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за несоблюдения безопасной дистанции движения столкнулись две легковушки, сообщили БЕЛТА в отделе ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля "Мазда" двигался по улице Радиальной со стороны улицы Ваупшасова в направлении Запорожской площади. Из-за несоблюдения безопасной дистанции мужчина совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем "Фольксваген".

Пострадавших в ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ. В отношении водителя составлен административный протокол по ч.6 ст.18.14 КоАП РБ.

ГАИ напоминает: водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки. Также нужно учитывать необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения, с машинами, которые стоят или движутся по соседним полосам движения.-0-