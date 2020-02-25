В Минске столкнулись две легковушки: один из водителей госпитализирован

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две легковушки столкнулись в Минске: один из водителей госпитализирован, сообщили БЕЛТА в Управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, 46-летний водитель автомобиля "Черри" двигался по улице Филимонова со стороны площади Запорожской в направлении улицы Парниковой. На пересечении улицы Филимонова с переулком Макаенка он столкнулся с автомобилем "Лада", который двигался во встречном направлении. Водитель автомашины "Лада" с травмами доставлен в учреждение здравоохранения.

Фото ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-