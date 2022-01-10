В Минске столкнулись две легковушки, одна из них протаранила светофор

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись две легковушки, одна из них снесла светофор, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска Кристины Шаховской, сегодня 33-летний водитель легковушки "Вольво" двигался по улице Ванеева со стороны улицы Денисовской в направлении 2-го Велосипедного переулка. При перестроении он столкнулся с попутным автомобилем "Тойота". От удара японца выбросило на бордюр, затем он протаранил опору светофора.

В аварии никто не пострадал. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска.

Госавтоинспекция призывает водителей проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД. "Внимательность на дорогах - залог безопасного участия в дорожном движении", - подчеркнули в ведомстве.-0-