В Минске столкнулись две легковушки, одна перевернулась

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня вечером автомобиль "Лексус" опрокинулся после столкновения с "Ауди", сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Водитель автомобиля "Ауди" двигался по улице Долгиновский тракт в сторону улицы Орловской и на перекрестке столкнулся с автомобилем "Лексус", который двигался в сторону Старовиленского тракта. После удара "Лексус" опрокинулся.
Прибывшие на место ДТП медики диагностировали у водителя "Лексуса" закрытую черепно-мозговую травму легкой степени и доставили его в Больницу скорой медицинской помощи. Водитель "Ауди" не пострадал.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-
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