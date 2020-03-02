В Минске столкнулись две легковушки: водители пострадали

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись две легковые автомашины, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Ирины Кавецкой, сегодня около 8.20 водитель автомашины Volkswagen 1985 года рождения двигался по улице Основателей со стороны агрогородка Колодищи в направлении улицы Героев 120-й Дивизии. Затем он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Toyota под управлением женщины 1963 года рождения. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения.

По факту происшествия проводится проверка.-0-

Фото управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома