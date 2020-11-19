В Минске столкнулись две легковушки: водителю стало плохо за рулем

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись два легковых автомобиля: водителю стало плохо за рулем. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, водитель 1971 года рождения за рулем Volvo ехал по улице Орловской со стороны улицы Л.Карастаяновой в направлении площади Бангалор. Мужчина почувствовал себя плохо - автомобиль пересек разделительную полосу и столкнулся с машиной Skoda, водитель которой двигалась в третьей полосе. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в БСМП", - рассказали в ГАИ.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, представитель Следственного комитета, специалист управления ГКСЭ по Минску. Проводится проверка.

"Водителю запрещается управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции, а также передавать управление тому, кто находится в таком состоянии", - отметили в ГАИ.-0-