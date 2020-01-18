В Минске столкнулись "Газель" и "Фольксваген"

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.По предварительной информации, водитель автомобиля "Газель" при повороте налево совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген", сообщает корреспондент БЕЛТА.
По словам старшего инспектора ОГАИ Ленинского РУВД Ангелины Волосарь, в районе д.26 по улице Плеханова водитель автомобиля "Газель" при повороте налево не учел безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген". На месте работают сотрудники Ленинского ОГАИ.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Газель" находился в состоянии алкогольного опьянения. Водителя доставили на медосвидетельствование.-0-