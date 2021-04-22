В Минске столкнулись легковушка и троллейбус - пострадали семь человек

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ДТП с участием автомобиля и троллейбуса пострадали семь человек, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария случилась 21 апреля около 21.15. По предварительной информации, водитель "Опеля" ехал по ул. Севастопольской, на пересечении с ул. Кнорина проигнорировал знак "Движение без остановки запрещено", не уступил дорогу троллейбусу и столкнулся с ним.

Водитель троллейбуса после столкновения потеряла контроль над управлением, въехала в светофор, затем - в остановку общественного транспорта и бетонное ограждение.

В аварии получили травмы ребенок, три взрослых пассажира троллейбуса, два пассажира легкового автомобиля и его водитель. Пострадавших доставили в медучреждение.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, МЧС, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску. Проводится проверка.

В УГАИ призвали водителей быть внимательными и ответственными на дорогах. "Соблюдение всех требований ПДД - залог вашего благополучия и вашей безопасности", - напомнили в столичной Госавтоиснпекции.-0-