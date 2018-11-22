В Минске столкнулись легковушки: на улице Богдановича затруднено движение

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за ДТП двух легковых автомобилей движение транспорта по улице Максима Богдановича в направлении улицы Немига затруднено, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 8.00 23-летний водитель на "Мерседесе" двигался по улице Максима Богдановича со стороны улицы Киселева. На пересечении с улицей Коммунистической он столкнулся с "Тойотой" под управлением 29-летнего мужчины, который ехал со стороны улицы Чичерина.

Из-за ДТП пассажир "Тойоты" и пассажир "Мерседеса" получили травмы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Оба водителя утверждают, что двигались на зеленый сигнал светофора. Проверку проводит ОГАИ Центрального РУВД Минска.

ГАИ ищет очевидцев ДТП и просит всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить об этом по телефону 8(029) 131-53-07.-0-