В Минске столкнулись мотоцикл и иномарка – пострадал мотоциклист

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель мотоцикла "Хонда", двигаясь в четвертой полосе по проспекту Победителей со стороны ул. Ратомской в направлении ул.Веснинка, столкнулся с автомобилем "Ровер". В результате ДТП мотоциклист получил ушиб, но от госпитализации отказался.

На месте работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются обстоятельства ДТП.-0-