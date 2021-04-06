В Минске столкнулись три авто - есть пострадавшие

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Притыцкого в Минске столкнулись три автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, инцидент произошел сегодня около 7.10. Двигаясь по улице Притыцкого со стороны улицы Лобанка в направлении улицы Якубовского, у дома №97 автомобиль "Ситроен" столкнулся с легковушкой "Фольксваген". От удара последний отбросило на "Пежо".
В результате аварии водитель "Ситроена" и пассажир "Фольксвагена" получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.-0-
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома