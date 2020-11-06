В Минске столкнулись три автомобиля

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во время ДТП столкнулись три автомобиля, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, 25-летний водитель на автомобиле МАН ехал по МКАД со стороны деревни Зацень в направлении улицы Тимирязева. Он не учел безопасную дистанцию до автомобиля МАЗ. От удара МАЗ отбросило на автомобиль "Фольксваген".

Пострадавших в ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются. -0-