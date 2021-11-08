В Минске студент получил 6 лет колонии за незаконный оборот мефедрона и гашиша

Фото Генпрокуратуры

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске студента одного из столичных вузов приговорили к 6 годам колонии за незаконный оборот мефедрона и гашиша, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска. Как установлено в ходе судебного следствия, фигурант приобрел через интернет в крупном размере с целью сбыта особо опасное психотропное вещество - мефедрон массой не менее 36,4523 г, а также опасное наркотическое средство растительного происхождения - гашиш массой не менее 15,5237 г. Эти субстанции обвиняемый хранил и перевозил при себе, а позже разложил на 45 закладок, которые затем изъяли сотрудники правоохранительных органов. В суде молодой человек признал свою вину в полном объеме. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Партизанского района Минска вынес обвинительный приговор. Отбывать наказание в виде лишения свободы парень будет в исправительной колонии в условиях строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!