В Минске студент пытался продать 6 тыс. медицинских масок

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске студент пытался незаконно продать 6 тыс. медицинских масок, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Незаконную продажу медицинских масок пресекли сотрудники УБЭП ГУВД и ОБЭП Московского РУВД. Иностранный студент одного из столичных вузов планировал продать их и получить доход в размере около Br11 тыс. В его отношении составлен административный протокол.

Милиция ежедневно проводит мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконной продажи медицинских товаров.-0-