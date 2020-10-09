В Минске студент снял государственный флаг со здания автовокзала и избил пожилого мужчину

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске молодой человек снял государственный флаг с административного здания и избил пожилого мужчину в ответ на его замечание, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представители МВД Ольги Чемодановой.

"Инцидент произошел вечером 5 октября на автовокзале "Центральный" в Минске. Молодой человек снял государственный флаг с административного здания. 61-летний мужчина, который проходил мимо, сделал парню замечание. Юноша не отреагировал, поэтому прохожий забрал его рюкзак и потребовал взамен флаг. В итоге юноша ударил мужчину в лицо, а после того как тот упал, избил его флагштоком и скрылся", - рассказала Ольга Чемоданова.

Сыщики городской милиции установили и задержали обидчика пострадавшего. Им оказался 19-летний житель Узды, студент столичного вуза. Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека и возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Подозреваемый находится в ИВС.

Фигурант не судим, однако неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за оскорбление, умышленное уничтожение (повреждение) имущества и причинение телесного повреждения.-0-