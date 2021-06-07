В Минске судят 12 человек за приготовление к массовым беспорядкам

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде Заводского района Минска сегодня проходит первое судебное заседание по уголовному делу о приготовлении к умышленному уничтожению либо повреждению имущества, к участию в массовых беспорядках, сообщает БЕЛТА.

Уголовное дело рассматривается в выездном судебном заседании в здании Дома правосудия. Обвиняемыми проходят 12 человек.

Следователи установили, что фигуранты под влиянием призывов, размещенных в экстремистских Telegram-каналах, при обсуждении на личных встречах и в групповых чатах мессенджера решили участвовать в массовых беспорядках, повреждении транспортных средств и общественных пунктов охраны правопорядка органов внутренних дел, поджогах киосков "Табакерка" в Минске, а также в вооруженном сопротивлении представителям власти.

"С целью реализации своих противоправных действий фигуранты приискали, а также изготовили средства и орудия преступления, в частности, два револьвера, являющиеся огнестрельным оружием, более 100 патронов, пригодных для стрельбы, металлические арматуру, прутья и "ежи", пневматические пистолеты и ружья, ножи, радиостанции, а также не менее 130 л горючей и легковоспламеняющейся жидкости", - сообщали ранее в УСК по городу Минску.

Также отмечалось, что эти предметы были обнаружены и изъяты правоохранительными органами на территории гаражно-потребительского кооператива в гараже одного из обвиняемых.

При изучении информации, которая была в изъятых у мужчин телефонах, установлено, что они обладали определенными знаниями об изготовлении коктейлей Молотова. Следователи доказали, что эти сведения они собирали с помощью различных интернет-ресурсов, в том числе деструктивных Telegram-каналов, и предварительно проводили испытания изготовленных зажигательных смесей.

В УСК добавили, что благодаря слаженной и оперативной работе правоохранительных органов преступный умысел обвиняемых реализован не был - их задержали до совершения противоправных деяний.-0-