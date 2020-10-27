В Минске судят мужчину за циничные надписи на улице

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска начал рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в порче имущества, осквернении сооружений циничными надписями, сообщает БЕЛТА.

Как следует из материалов дела, обвиняемый нанес на бетонные плиты покрытия, искусственную неровность, покрытие проезжей части циничные надписи. В результате этих действий ГП "Горавтомост", УП "Мингорсвет" и УП "Ремавтодор Фрунзенского района Минска" нанесен имущественный вред на общую сумму более Br806.

Ранее в ГУВД Мингорисполкома сообщили, что 21 июля около 23.00 в оперативно-дежурную службу Фрунзенского РУВД поступил звонок от жителя столицы, который сообщил, что неизвестный под мостом наносит надписи на плитках и столбах. Сотрудники милиции незамедлительно прибыли по указанному адресу. Выяснилось, что имущество портил 45-летний работник одного из столичных банков.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст.341 (осквернение сооружений и порча имущества) УК. Ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался.-0-