В Минске судят мужчину, "заложившего" бомбу на станции метро "Малиновка"

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске судят мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения "заложил" бомбу на станции метро "Малиновка", сообщает БЕЛТА.
Уголовное дело о заведомо ложном сообщении об опасности рассматривает суд Московского района Минска. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в устной форме сообщил дежурной по приему и отправлению поездов заведомо ложную информацию о своих намерениях совершить взрыв.
Как ранее сообщал БЕЛТА официальный представитель МВД Александр Марченко, после того, как на спецлинию 102 поступило сообщение о бомбе в метро, на место происшествия незамедлительно направились сотрудники милиции и военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5448. Выяснилось, что на конечной станции "Малиновка" пьяный минчанин 1985 года рождения отказался покидать вагон и поругался из-за этого с дежурной по приему и отправлению поездов. В ходе конфликта пассажир утверждал, что заложил бомбу в метро, а прибывшим сотрудникам службы безопасности заявил о наличии взрывного устройства в своем рюкзаке. При осмотре территории метрополитена и личных вещей задержанного никаких запрещенных предметов, включая оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, не обнаружено.
В крови мужчины обнаружили 1,72 промилле алкоголя. Ранее он неоднократно судим за кражу, грабеж, уклонение от уплаты алиментов и отбывания наказания.-0-
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