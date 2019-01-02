В Минске судят участников вечеринки с психотропами, где погибла девушка

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, связанного с гибелью от передозировки 19-летней студентки, сообщает БЕЛТА.

Обвиняемыми проходят семь человек, среди них есть несовершеннолетние. Им вменяется ч.1 ст.328 УК (незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).

Как сообщалось, вечером 4 августа компания из восьми человек собралась в квартире, где проживала студентка. Родителей девушки дома не было. Спустя некоторое время после употребления ранее приобретенного психотропа студентке стало плохо, ее гости вызвали скорую помощь. Несмотря на проведенные медицинскими работниками реанимационные мероприятия, она скончалась. Сообщение о смерти поступило в оперативно-дежурную службу Первомайского РУВД Минска. Обстоятельства гибели студентки устанавливал Первомайский районный отдел СК. Назначался ряд экспертных исследований.-0-