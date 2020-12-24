В Минске такси сбило людей на остановке трамвая - расследование завершено

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в июле этого года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская

"По данным следствия, 17 июля около 19.35 38-летний водитель Volkswagen Polo двигался по улице Долгобродской в Минске и совершил наезд на выходивших из трамвая 69-летнего мужчину и 60-летнюю женщину. В результате ДТП пострадавшим причинены множественные телесные повреждения, с которыми они были госпитализированы. В настоящий момент они завершили лечение", - рассказали в СК.

В ходе расследования установлено, что водитель Volkswagen имел возможность заблаговременно видеть стоящий в зоне остановочного пункта трамвай с включенной аварийной сигнализацией и открытыми дверьми, а также пешеходов, идущих от него по проезжей части. Проявив невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке, он не уступил дорогу пешеходам и совершил наезд на них. Кроме этого непосредственно перед происшествием обвиняемый отвлекся от управления транспортным средством - включал радиоприемник.

Согласно полученным заключениям судебно-медицинских экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ, пострадавшей женщине в результате дорожно-транспортного происшествия причинены множественные телесные повреждения, которые относятся к категории тяжких, а мужчине - менее тяжкие.

Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен. Допрошены обвиняемый, свидетели и потерпевшие, проведен следственный эксперимент. К материалам уголовного дела приобщены видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства происшествия.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

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