В Минске такси сбило велосипедиста

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ДТП с такси пострадал велосипедист, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

ДТП случилось в Минске в 7.40. Водитель такси 1977 года рождения двигался по ул.Уральской со стороны ул.Долгобродской по второй полосе. Велосипедист 1995 года рождения двигался в том же направлении по тротуару. Подъезжая к пешеходному переходу, он не спешился и начал пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, произошло столкновение.

Велосипедист с травмами средней степени тяжести доставлен в больницу.

На месте работали сотрудники ГАИ и медики. По данному факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам. Велосипедист при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу должен вести велосипед рядом с собой.-0-