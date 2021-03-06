В Минске такси врезалось в автобус

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Лобанка такси врезалось в автобус, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло сегодня около 6.00. По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля "Лада" ехал по ул.Лобанка со стороны ул.Мазурова в направлении ул.Притыцкого. У дома №28 он врезался в автобус городского маршрута, который остановился на запрещающий сигнал светофора. В момент столкновения пассажиров в салоне автобуса не было.

Транспортные средства получили механические повреждения. Водитель "Лады" с травмами доставлен в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка.-0-