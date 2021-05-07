В Минске таксист-бесправник сбил велосипедистку

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль такси сбил велосипедистку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, сегодня около 10.00 при выезде со двора дома №19 на ул.Якуба Коласа столкнулись автомобиль такси "Хундай" и 46-летняя велосипедистка, которая ехала по тротуару.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в учреждение здравоохранения. При проведении разбирательства установлено, что водитель иномарки по медицинским показаниям не имеет права работать водителем такси и транспорта оперативного назначения.

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Уважаемые водители, при управлении транспортным средством будьте предельно внимательны и осторожны, не забывайте о концентрации внимания. Помните, что при выезде из жилой и пешеходной зон, прилегающей территории необходимо уступать дорогу пешеходам и велосипедистам, путь движения которых они пересекают, - отметили в ГАИ. - Уважаемые велосипедисты, будьте осторожны: проезжая мимо арок домов и припаркованных автомобилей, всегда приостановитесь и убедитесь в безопасности".-0-