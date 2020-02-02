В Минске таксист не уступил дорогу и врезался в столб

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске таксист не уступил дорогу и врезался в осветительную мачту, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Яна Романенко.

По предварительной информации, водитель такси на Volkswagen двигался по ул. Казимировской в направлении МКАД. На перекрестке с ул. Каменногорской он не уступил дорогу автомобилю Kia, который ехал по главной дороге. От удара Volkswagen выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. Водителя доставили в медучреждение.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с Правилами дорожного движения на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.-0-

Фото управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома