В Минске таксист присвоил $100, оставленные пассажиром в качестве залога

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Центрального РУВД Минска установили личность мужчины, который присвоил $100, принадлежащие жителю столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В Центральное РУВД Минска обратился минчанин, который сообщил: водитель такси присвоил его деньги. Также мужчина рассказал, что передал $100 в качестве залога, поскольку наличных белорусских рублей для оплаты поездки у него не было", - рассказали в ГУВД.

Установлено, что после того, как минчанин передал водителю деньги и пообещал вернуться с белорусскими рублями, подозреваемый, не дожидаясь обещанного, уехал. Участковый инспектор милиции Центрального РУВД Минска установил личность присвоившего деньги. Им оказался 30-летний житель Минской области. Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Центральным (Минска) РОСК его действиям дана правовая оценка.-0-