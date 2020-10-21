В Минске таксистка сдала в ломбард мобильник пассажира

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске таксистка сдала в ломбард мобильный телефон пассажира, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В Центральное РУВД Минска обратился мужчина, который просил разыскать его мобильник, пропавший при неизвестных обстоятельствах. Сотрудники угрозыска по подозрению в преступлении задержали 22-летнюю минчанку - водителя одной из служб такси.

Выяснилось, что девушка после смены нашла в машине утерянный пассажиром телефон и забрала его себе. Позже отнесла сотовый в ломбард, где получила Br200, которые потратила на личные нужды. Ранее к уголовной ответственности девушка не привлекалась.

Собранные материалы проверки переданы в Центральный (г.Минска) РОСК.-0-