В Минске телефонные мошенники похитили у женщины более Br40 тыс.

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский (Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о хищении более Br40 тыс. с карт-счетов уроженки Гомельской области, сообщили БЕЛТА в СК.

Днем 9 октября на мобильный телефон 60-летней жительнице столицы позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов.

"Собеседник сообщил, что со счета женщины уже списаны все имеющиеся денежные средства и на ее имя в разных банках страны оформлены кредиты. Чтобы помочь им в расследовании, ей по требованию якобы правоохранителя необходимо отправиться в эти же банковские учреждения и оформить кредиты самостоятельно. При этом в обязательном порядке потерпевшей нужно было установить на смартфон приложение удаленного доступа АnyDesk", - рассказали в ведомстве.

Выполняя указания звонившего, пострадавшая оформила четыре кредита на сумму от Br5,6 тыс. до Br15,7 тыс.

Кроме этого, следуя инструкции злоумышленников, она разрешила им подключение к своему мобильному телефону через вышеуказанное приложение, те смогли узнать реквизиты банковских платежных карточек и дистанционно распоряжаться ее денежными средствами. Всего за несколько дней неизвестным удалось похитить более Br40 тыс.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. В настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления.

"Помните, что хищение денежных средств с карт-счетов становится возможным только в случае передачи держателем карты ее реквизитов третьим лицам", - отметили следователи.-0-