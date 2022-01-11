В Минске трехлетний малыш получил травму головы, катаясь на тюбинге

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ребенок получил травму головы, катаясь на тюбинге. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Вечером 8 января 3-летний мальчик со старшим братом и мамой пришли на горку, расположенную напротив дома №22 по улице Я.Брыля, чтобы покататься на тюбинге. Малолетний со своим братом во время спуска с горы на тюбинге не удержался, упал и ударился головой о заледенелую землю. Придя домой, ребенок сообщил о плохом самочувствии. Мама вызвала скорую помощь", - рассказали в СК.

В результате удара мальчик получил тяжелую травму головы, сейчас он находится в больнице.

Московским (Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, опрашиваются очевидцы. Место, которое было выбрано для спуска, не предназначено для этого. -0-