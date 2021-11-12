В Минске три контролера приговорены к лишению свободы с отсрочкой за оформление протоколов на других граждан

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по трем уголовным делам в отношении 46-летней, 51-летней и 57-летнего контролеров, которым инкриминировано злоупотребление служебными полномочиями, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

На суде по каждому делу установлено, что три контролера КТУП "Минсктранс" на протяжении шести месяцев выявляли безбилетных пассажиров, у которых при себе не было удостоверяющих личность документов. Без надлежащего оформления процессуальных документов они на месте взыскивали с нарушителей штраф, а затем выносили постановления о наложении административного взыскания на ранее привлеченных ими граждан за аналогичные административные правонарушения.

По уголовным делам потерпевшими признаны восемь человек.

Обвиняемые признали вину в полном объеме и чистосердечно раскаялись.

В итоге каждому из обвиняемых назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отсрочкой исполнения основного наказания на 2 года. Кроме того, они лишены права занимать должности, связанные с совершением юридически значимых действий.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-