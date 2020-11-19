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19 ноября 2020, 10:50

В Минске трое пьяных мужчин повредили пять автомобилей

Скриншот из видео
Скриншот из видео

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Московского РУВД Минска задержали мужчин, которые повредили боковые зеркала заднего вида в пяти автомобилях, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В дежурную часть Московского РУВД Минска обратились пять жителей района и сообщили, что неизвестные повредили их автомобили. Изучив записи с камер видеонаблюдения и проведя оперативно-разыскные мероприятия, сыщики установили личности правонарушителей и задержали их. Причастными к повреждению машин оказались трое нигде не работающих минчан в возрасте от 26 до 31 года.

Вначале задержали двух из них. Как выяснилось, возвращаясь домой, они ударили ногами по автомобилям "Хонда", "Шкода" и "Рено" и повредили боковые зеркала заднего вида. Спустя несколько дней правоохранители вышли на след еще одного правонарушителя, повредившего боковые зеркала заднего вида в двух машинах "Ситроен С5". Общая сумма ущерба составила Br3,8 тыс. Установлено, что в обоих случаях минчане находились в состоянии алкогольного опьянения. Пояснить мотив своих поступков они не смогли.

Материалы проверки переданы в Московский (Минска) РОСК, где действиям мужчин дана правовая оценка.-0-

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