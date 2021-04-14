В Минске троллейбус сбил двоих детей

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Казинца в Минске троллейбус совершил наезд на двух несовершеннолетних детей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 16.35, двигаясь по ул. Казинца в направлении ул. Кижеватого, троллейбус вблизи остановочного пункта совершил наезд на несовершеннолетних детей - мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения. В момент ДТП дети находились на регулируемом пешеходом переходе. В результате инцидента они получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска, следователь, специалист управления ГКСЭ по Минску.-0-