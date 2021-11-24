В Минске троллейбус сбил пешехода: женщина погибла

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске троллейбус сбил пешехода, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Артем Нехай.

"По предварительной информации, сегодня около 14.00 минут водитель троллейбуса двигался по ул.Мирошниченко со стороны ул.Гамарника в направлении МКАД и вблизи дома №2А совершил наезд на женщину 1935 года рождения. Пешеход пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП женщина скончалась на месте. По данному факту проводится проверка, работают сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску, МЧС.

"Госавтоинспекция призывает водителей проявлять на дорогах максимум осторожности. Внимательность на дорогах - залог безопасного участия в дорожном движении. Уважаемые пешеходы, проявляйте особую внимательность и осторожность при пересечении проезжей части", - добавили в ГАИ.-0-