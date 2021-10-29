В Минске троллейбус врезался в осветительную мачту, пострадали два пассажира

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске троллейбус врезался в осветительную мачту, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 19.20 водитель троллейбуса маршрута №61, двигаясь по ул.Руссиянова в направлении ул.Никифорова, у д.№3 совершил наезд на осветительную мачту. В результате ДТП травмы получили 2 пассажира троллейбуса. Они доставлены в учреждение здравоохранения для осмотра.

На месте происшествия работают сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД г.Минска. По факту ДТП проводится дополнительная проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.-0-