В Минске у двух учащихся гимназии подозрение на острый гастроэнтерит, работает санэпидслужба

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске у двух учащихся гимназии подозрение на острый гастроэнтерит, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В городскую централизованную диспетчерскую Минского городского центра гигиены и эпидемиологии поступило два экстренных извещения - жалобы на острый гастроэнтерит. Случаи зафиксированы у учащихся 6-го и 9-го классов столичной гимназии №3", - отметили в пресс-службе.

При этом уточняется, что "предварительный фактор передачи инфекции - продукты, употребляемые в домашних условиях".

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы выехали в учреждение образования для детальной оценки ситуации.-0-