В Минске у индивидуального предпринимателя изъяли более 88 кг безакцизного табака для кальяна

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные правоохранители изъяли у индивидуального предпринимателя более 88 кг безакцизного табака для кальяна, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Предприниматель, 24-летний житель Минского района, приобрел очередную партию товара в России, не оформив сопроводительные документы, подтверждающие легальность ввоза. На товаре не было акцизных марок Беларуси. "Молодой человек планирован реализовать товар на своей торговой точке, однако планам помешали оперативники. По месту жительства ИП было обнаружено и изъято более 88 кг табака для кальяна на общую сумму около Br8,5 тыс.", - рассказали в ГУВД.

По данному факту оперативники составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.23 КоАП (нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий). "Индивидуальному предпринимателю может грозить административное взыскание в виде штрафа от 150 до 300 базовых величин (1 БВ - Br25,5) с конфискацией предмета административного правонарушения", - пояснили в ГУВД.-0-

Фото ГУВД Мингорисполкома