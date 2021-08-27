В Минске у ИП изъяли более 100 кг немаркированной табачной продукции

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП Первомайского РУВД задержали 34-летнего минчанина, который хранил в своем автомобиле немаркированную табачную продукцию для кальянов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома."Мужчина зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в оптовой торговле. Табак он привозил из России и собирался продать его в Беларуси. У мужчины было обнаружено и изъято 108 кг табака на общую сумму более Br13 тыс.", - рассказали в ведомстве.Ранее гражданин не привлекался к уголовной и административной ответственности.Составлен административный протокол по ч.1 ст.13.18 КоАП (нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий). Ему грозит штраф от 150 до 300 БВ с конфискацией предмета административного правонарушения.-0-